Duże ognisko ptasiej grypy i zagrożeni pracownicy. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w trakcie inspekcji kurzej fermy odkrywa masowy pomór ptaków, podejrzewając czynnik biologiczny. Właściciel fermy informuje inspektora, że zatrudnia około 50 osób i zapewnia im zakwaterowanie obok fermy. Pracownicy tydzień wcześniej zauważyli padanie kur w klatkach. W obawie o swoje zdrowie od 2 dni nie opuszczają swoich kwater. Jeden z pracowników poinformował telefonicznie że niektórzy są chorzy, mają katar, kaszel czy biegunkę. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny informuje służby o ognisku ptasiej grypy i prosi o interwencje Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Sanepid.

Ptasia grypa atakuje niespodziewanie, w województwie lubelskim w 2024 roku wykryto już dwa ogniska tej choroby. Jednak to co przedstawiliśmy powyżej, to nie wezwanie z Centrum Powiadamia Ratunkowego, tylko scenariusz ćwiczeń, jakie odbyły się w sobotę na terenie bazy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Celem "Operacji Brown Stream" było m.in. sprawdzenie umiejętności działania z dużą liczbą poszkodowanych, a kontakt pomiędzy poszczególnymi jednostkami jest mocno ograniczony, rozwiązywania problemów logistycznych podczas zagrożenia biologicznego, czy działań Zespołów Ratownictwa Medycznego z innymi jednostkami pozasystemowymi.

W bazie przy ulicy Bursaki 17 w Lublinie oprócz ratowników medycznych pracowali także: