Dyrektor popularnego liceum został kuratorem oświaty. Kto go zastąpi?

XXX LO (dawniej Gimnazjum nr 10) w ubiegłorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych cieszyło się największym zainteresowaniem. Jako pierwszy wybór wskazało je 493 kandydatów. Przy limicie 224 miejsc oznaczało to, że na jedno miejsce przypadało 2,2 osoby.

Od 17 lat placówką kierował Tomasz Szabłowski, który 1 marca rozpocznie pracę w roli lubelskiego kuratora oświaty. Po jego odejściu pełnienie dyrektorskich obowiązków na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy zostanie powierzone dotychczasowej wicedyrektor Justynie Łubek. W tym czasie ma być wszczęte postępowanie konkursowe, które wyłoni kandydata na stanowisko dyrektora.

– Myślę, że ogłosimy je nie wcześniej niż w wakacje. Nie ma potrzeby, żeby działać w sposób chaotyczny. Pan dyrektor decydując się na udział w konkursie na kuratora przygotował swoją placówkę do tego, żeby przez kilka miesięcy mogła być kierowana przez osobę pełniącą obowiązki – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. – XXX LO to cała społeczność, która świetnie funkcjonuje. Na pewno odejście pana dyrektora to niepowetowana strata, bo jest on twórcą naszej szkoły. Ale na pewno nic się nie zmieni i będziemy pracować tak samo, jak do tej pory – zapewnia Justyna Łubek, nowa p.o. dyrektor. I dodaje, że liczy na to, że w tegorocznej rekrutacji uda się powtórzyć ubiegłoroczny sukces, gdy „Trzydziestka” przebojem wskoczyła do grona najbardziej obleganych ogólniaków w mieście. – Był to efekt ciężkiej pracy grona pedagogicznego oraz zaangażowania uczniów i rodziców. Myślę, że zdecydowało o tym to, że jesteśmy otwarci na uczniów i ich potrzeby tak bardzo, jak jest to możliwe – podsumowuje.