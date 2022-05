Dyrektorzy od marszałka i ich niezłe zarobki. Który zainkasował najwięcej?

Znamy już oświadczenia majątkowe za zeszły rok większości dyrektorów instytucji podległych marszałkowi województwa lubelskiego oraz prezesów i członków zarządu spółek, dla których marszałek pełni funkcje właścicielskie.

Z ich lektury wynika, że zdecydowana większość zarabia miesięcznie po kilkanaście tysięcy złotych. Ale wyjątkiem jest Elżbieta Starosławska, dyrektor COZL w Lublinie, której łączne dochody z kilku różnych źródeł przekroczyły pół miliona złotych. Składają się na nie:

przychody ze stosunku pracy – 474 tys. zł,

umowy zlecenia – 16 tys. zł,

praw autorskich – 1,8 tys. zł,

emerytury – 65 tys. zł.

Ale dyr. COZL ma te dochody z kilku źródeł, bo oprócz szefowania COZL jest też lekarzem kierującym oddziałem tego Centrum; wojewódzkim konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej; profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych), recenzentem w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie.

Elżbieta Starosławska zaoszczędziła 179 tys. zł, ma mieszkanie o powierzchni 93,5 mkw. warte 600 tys. zł. Na toyotę camry, która kupiła w zeszłym roku, wzięła kredyt 57 tys. zł. Co ciekawe jest to także najnowsze auto wśród posiadanych przez marszałkowskich dyrektorów.

Od bezrobocia

Sporo, bo ponad 202 tys. zł zarobił Andrzej Pruszkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, który kilka lat temu był też wiceprezesem państwowej spółki PGE Dystrybucja z kontraktem na 53 tys. zł miesięcznie. Ale obecne i przeszłe zarobki nie odbiły się na stanie oszczędności szefa WUP, bo w oświadczeniu majątkowym napisał, że ma na koncie ma… debet w wysokości 5,1 tys. zł. Znacznie lepiej wygląda jego sytuacja w nieruchomościach: ma dom 160 mkw. o wartości 700 tys. zł i działkę 68-arową działkę z zabudową zagrodową (600 tys. zł).

Zastępca zarabia więcej

A skoro o nieruchomościach mowa, to tu wyraźnym liderem, który daleko w tyle zostawia dyrektorski peleton, jest Andrzej Wójtowicz, wiceprezes spółki Lubelskie Dworce SA, który wartość swojego gospodarstwa rolnego (plus budynki mieszkalne i do hodowli zwierząt) szacuje na 4 mln zł. A w Dworcach zarobił 221 tys. zł, i – co ciekawe – było to więcej niż Włodzimierz Załoga, prezes tej spółki (212 tys. zł).

WORD i teatr

Całkiem pokaźną sumę zgromadziła na koncie bankowym Renata Bielecka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublin, a jest to 517 tys. zł. Nie może tego o sobie powiedzieć znany aktor i reżyser Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor teatru im. Osterwy w Lublinie. Jego rachunek w banku zasila 12,3 tys. zł i 350 euro. Artysta nie ma nieruchomości. Jego koleżanka z Centrum Spotkania Kultur, Katarzyna Sienkiewicz, wykazuje w oświadczeniu, w rubryce składniki mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł, dwa obrazy polskich malarzy współczesnych i cztery zegarki. Ewenementem w zestawieniu jest oświadczenie Zbigniewa Ławniczaka, dyrektora Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, który zamiast banku wybrał domowy sposób na przechowywanie pieniędzy, bo w gotówce ma 14 tys., a na koncie oszczędnościowym 1,59 zł. Dopisał też środki na koncie w bankach – 8,6 tys. zł.