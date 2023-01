Poszukiwani dyrektorzy. Ze stanowiskiem w "Staszicu" żegna się Stanisław Stoń

- To wystarczająco długo, aby przejść na emeryturę. Jestem już w wieku emerytalnym i korzystam z tego przywileju – przyznaje Stanisław Stoń, który konkurs na dyrektora „Staszica” wygrał w 2003 roku. Wcześniej, od 1989 roku, pełnił w liceum funkcję wicedyrektora. – Ostatni okres był bardzo intensywny, chociażby ze względu na budowę hali sportowej. Ale po prostu, czułem już potrzebę odpoczynku – dodaje dyrektor, który oficjalnie emerytem zostanie pod koniec lutego.

I Liceum Ogólnokształcące nie jest jedyną placówką, w której wkrótce zmieni się dyrekcja. W podobnym czasie, co Stoń, na emeryturę przejdzie także Wiesława Pieślak, dyrektorka Przedszkola nr 22 przy ul. Wyścigowej.

- Dlatego chcemy, żeby ogłoszony właśnie konkurs został rozstrzygnięty przed odejściem obojga dyrektorów – mówi Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta.

Postępowanie dotyczy także siedmiu innych placówek, w których z końcem sierpnia upływają kadencje dotychczasowych dyrektorów. Ich następcy pracę rozpoczną od 1 września. Chodzi o: Zespół Szkół Spożywczych i Przemysłu Spożywczego im. Kleeberga, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz przedszkola nr 4 przy ul. Niecałej, 13 przy ul. Okrzei, 58 przy ul. Radzyńskiej, 70 przy ul. Smyczkowej oraz nr 73 przy ul. Uśmiechu.

Oferty można składać do 1 lutego. Od kandydatów oczekuje się przedstawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki, którą chcą kierować. Wśród wymagań są także m.in.: posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego, wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia z zarządzania albo kurs w zakresie zarządzania oświatą oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. O stanowiska mogą ubiegać się osoby niebędące nauczycielami. Te dodatkowo powinny wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowniczym.