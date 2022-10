Dyrektorzy szpitali będą się tłumaczyć z długów. Będzie specjalna sesja sejmiku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – 570 milionów długu. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – 190 milionów, Szpital im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 126 milionów, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 105 milionów. We wszystkich 17 zakładach opieki zdrowotnej należących do marszałka tylko od stycznia do czerwca dług wzrósł o 88 mln zł.

– Dlaczego w placówkach zdrowotnych są tak drastycznie niskie wyceny świadczeń zdrowotnych? Dlaczego świadczenia medyczne nie są w pełni wypłacane? Dlaczego nie wystąpił pan do NFZ o zwiększenie wyceny świadczeń medycznych – pytała marszałka na sesji sejmiku posłanka Marta Wcisło (PO).

– Czy pani poseł już wyczerpała wszystkie swoje możliwości poselskie, żeby interweniować w naszej sprawie i zwiększyć dofinansowanie. W jaki sposób chce nam pani pomóc? – dopytywała z kolei parlamentarzystkę radna Barbara Barszczewska (PiS).

– Co roku składam wnioski o zwiększenie środków na ochronę zdrowia dla województwa lubelskiego – odpowiedziała jej Wcisło. – Przy każdej dyskusji podkreślam, że województwo lubelskie ma najgorsze kontrakty i najniższe wyceny.

Więcej dyskusji na temat szpitali nie było, bo radni opozycji złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie. Zdaniem radnego Krzysztofa Bojarskiego (PO), liczby przedstawiane przez marszałka to za mało.

>>Dług szpitali marszałka to już 1 miliard 183 miliony złotych. Dyrektor COZL doczekała się nagrody<<

– Chcielibyśmy, żeby w sesji wzięli udział dyrektorzy szpitali – stwierdził Bojarski.

– Mówimy o tych liczbach, mówimy. Chcemy zrobić dyskusję na temat funkcjonowania szpitali i nic. Zarząd nie chce tej dyskusji podjąć. Stąd też nasz dzisiejszy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – dodał radny Marek Kos (PSL).

Kiedy odbędzie się sesja? – W przeciągu 7 dni, czyli najpóźniej w poniedziałek – zapowiada Jerzy Szwaj (PiS), przewodniczący sejmiku. Decyzja o terminie ma zapaść we wtorek.