Dług szpitali marszałka to już 1 miliard 183 miliony złotych. Dyrektor COZL doczekała się nagrody

W trudnej sytuacji wciąż jest Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Szpital w pierwszym półroczu miał 21 milionów straty. To i tak nieco mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Cały ubiegły rok szpital zakończył największą stratą spośród wszystkich marszałkowskich szpitali – aż 46 milionów złotych. Zadłużenie na koniec roku wzrosło do 179 milionów. Kiedy 27 lipca pisaliśmy o nagrodach rocznych dla dyrektorów marszałkowskich ZOZ, na liście nagrodzonych szefowej COZL Elżbiety Starosławskiej nie było. Ale już następnego dnia do marszałka wpłynął wniosek o nagrodę dla niej od Rady Społecznej COZL. 17 sierpnia zarząd województwa ją przyznał.

– Za realizację strategii rozwoju Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, zaangażowanie w walkę z pandemią Sars-CoV-2, skuteczne pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, a także inne osiągnięcia, m.in. zakończenie rozbudowy i modernizacji Centrum, w wyniku której powstała nowoczesna infrastruktura, zwiększenie wartości Planu Finansowego NFZ na 2021 rok oraz poszerzenie zakresu świadczeń realizowanych w COZL o zakres świadczeń zdrowotnych – wylicza zasługi Anna Nycz z Urzędu Marszałkowskiego.

>> COZL byłoby w D. Jedyny szpital w województwie lubelskim w tak złej sytuacji<<

Ile nagrody dostała Elżbieta Starosławska? W piątek urzędnicy marszałka nie ustalili, jaka była to dokładnie kwota. Możemy się więc tylko opierać na uchwale zarządu województwa, gdzie pada informacja o dwukrotnym przeciętnym wynagrodzeniu w roku poprzednim. Z oświadczenia majątkowego dyrektor COZL wynika, że w ubiegłym roku zarobiła z tytułu umowy o pracę 474 tysiące złotych. Dzieląc tę kwotę na 12 miesięcy otrzymujemy 39 tysiące złotych za miesiąc.