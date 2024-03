Dzieci w potrzebie - rewolucyjny plan wsparcia psychologicznego

Chodzi o zbudowanie systemu, w ramach którego dziecko będzie mogło otrzymać pomoc możliwie szybko i blisko swojego domu lub szkoły. Głównym elementem będzie Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Działalność centrum będzie skupiała się przede wszystkim w głównym pawilonie, w którym będzie funkcjonować centrum koordynacji. Zostanie uruchomiona infolinia, czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu oraz zapewniony będzie dostęp do pomocy specjalistów przez internet, telefon zaufania i inne formy komunikacji.

Cały projekt będzie opierał się na pięciu lokalizacjach w całym województwie lubelskim, obejmując miasta i wsie, aby dotrzeć również do regionów, gdzie dotychczasowa pomoc nie była dostępna. Oprócz Lublina planowane są ośrodki w Cholewiance, które będą funkcjonować jako centrum zdrowia psychicznego dla mieszkańców powiatu puławskiego, ryckiego, częściowo kraśnickiego oraz w Chełmie, Radecznicy i Suchowoli. Pracownicy tych ośrodków nie będą funkcjonować stacjonarnie, ale będą docierać do pacjentów, zarówno do szkół, jak i do domów.

Więcej szczegółów na temat nowego projektu w rozmowie z Martą Pakułą-Landman, z-cą kierownika Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz Anetą Kot — kierownik Działu Realizacji Projektów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.