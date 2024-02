Dziecięca rehabilitacja z pomocą innowacyjnych urządzeń

Sprzęty, które otrzymał szpital to PRAGMA - System do rehabilitacji osób z różnego typu niepełnosprawnościami oraz PHIBOX Clinic - Sztuczna inteligencja wspomagająca fizjoterapię dzieci. Oddział został doposażony dzięki darowiźnie od katowickiej Fundacji „Podaruj Dobro” w łącznej kwocie 53 tys. złotych. Urządzenie Pragma to nic innego jak elastyczne szarfy, które współpracują z pacjentem, pozwalając mu na swobodny ruch i komfort ćwiczeń.

- Proste rozwiązania czasami okazują się najbardziej skuteczne. Wykorzystujemy to, że materiał elastyczny, elastomery nie tylko oporują ruchowi, ale także wspierają ruch pacjenta. Umożliwia też pacjentowi przybieranie różnych pozycji terapeutycznych, w których ma swobodę, może wykonywać ruch, i ten ruch nie jest blokowany, tylko jest wspierany przez energię, która jest zgromadzona w tym materiale. Przy pionizacji, przyklęku podpartym czy przy odciążaniu kończyn materiał elastyczny powoduje, że pacjent wykonuje ćwiczenia samodzielnie, bez pomocy fizjoterapeuty. Swój minimalny potencjał, który posiada w mięśniach może przekłuć na bardzo duży, obszerny ruch, czyli może wykonywać ćwiczenia terapeutyczne za pomocą własnych mięśni - wskazuje Robert Parcia, współwłaściciel Pragma System Global.

Robert Parcia zaznacza również, że jest to urządzenie unikatowe w skali globalnej, mimo tego, że system wydaje się nieskomplikowany i prosty. Jest to w pełni "polska myśl technologiczna". Sprzęt można również zakupić do ćwiczeń domu. Wtedy jego cena wynosi 32 tys. złotych, ale PFRON pokrywa ok. 80 proc. kosztów.

Drugim darem jest Phibox Clinic, czyli fizjoterapeutyczne gry wideo ze sztuczną inteligencją. Dzieci przenoszą się w wirtualny świat, który skłania ich do wykonywania określonych ćwiczeń. To forma usprawnienia leczenia, która łączy zabawę z rehabilitacją.

- Służy tak naprawdę do leczenia wad postawy dzieci oraz do motywacji fizjoterapii dziecięcej. Wygląda to jak mały statek kosmiczny. Tam jest wbudowany moduł sztucznej inteligencji oraz kamera, która analizuje ruchy dziecka. Kiedy dziecko ćwiczy, jeżeli dziecko dobrze wykonuje te ruchy to zalicza punkty w grze komputerowej, która jest wyświetlana na ekranie telewizora. Można powiedzieć, że to jest taka gra komputerowa, a dziecko ma wykonać jakąś czynność ruchową. Fizjoterapeuta też jest w stanie zapisywać punkty za pomocą interfejsu webowego, dziecko wpisuje swój nick i z terapii na terapię sumują się te punkty, dzięki czemu dziecko rywalizuje samo ze sobą i motywuje się do ćwiczeń – opowiada Dorota Matczak, twórczyni urządzenia Phibox.

Pierwszą pacjentką, która skorzystała z urządzenia Pragma była 14-letnia Ala, cierpiąca na porażenie mózgowe.