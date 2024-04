Dzień Dobra" obDARowani". Radosne święto pomagania za nami

Świętowano z okazji zakończenia 80. tygodnia Miłosierdzia. Caritas w całej Polsce zorganizowało Dzień Dobra już po raz trzeci. Wszystko po to, by podziękować wolontariuszom oraz tym, którzy wspierają organizację. Tegoroczny Dzień Dobra odbywał się pod hasłem "obDARowywani".

– To święto jest okazją, by wszyscy wolontariusze mogli spotkać się i razem świętować dobro, podsumować pracę i zrealizowane działania – mówiła Małgorzata, wolontariuszka Caritas i dodaje, że wszystkich uczestniczących w spotkaniu łączy chęć dawania dobra, bo pomaganie mają we krwi.