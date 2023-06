Dzień Kośminka "Chcieliśmy coś zmienić w naszej dzielnicy"

Bluza z kapturem damska na każdą okazję? To możliwe!

Czy tak jak my uwielbiasz stylizacje z użyciem bluzy z kapturem i ten rodzaj odzieży to absolutny must have w Twojej szafie? Mimo że większości osób ubiór ten kojarzy się ze sportowym wizerunkiem, to aktualnie ten stereotyp zostaje przełamywany. A my się do tego przyczyniamy! Sprawdź, jak łączyć bluzę damską z kapturem z innymi częściami garderoby, by stworzyć świetny casualowy outfit jednocześnie zachowując swój styl.