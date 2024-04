Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola otworzyła drzwi dla przyszłych studentów

Pokazy ćwiczeń leczniczych, makijażu biznesowego, synchronicznego serwisu kelnerskiego a także zabiegi pielęgnacyjno-upiększające, ju-jitsu, kickboxingu, czy dogoterapii, były zachętą do zapoznania się z ofertą edukacyjną Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Placówka rokrocznie kształci tysiące studentów studiów licencjackich i magisterskich na 16 kierunkach. W swojej ofercie posiada również bogaty wybór kierunków podyplomowych.

Uczelnia ceniona jest przez studentów. Nazar pochodzi z Ukrainy, studniuje na drugim roku fizjoterapię. - Kierunek jest bardzo ciekawy, dużo można się nauczyć. Rozwija umiejętności, nawet jeśli nie pracuje się w zawodzie. W przyszłości chiałbym pracować w szpitalu nie wykluczam swojej praktyki, gdy już nabiorę doświadczenia - mówił Nazar.

Studentkom turystyki Ksenii, Darii i Tatianie, również podaba się nauka w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola. Studentki uważają, że placówka dba o swoich studentów. Baza dydaktyczna jest dostosowana do ich potrzeb. Uczelnia organizuje wiele wyjazdów np. na targi, do Zakopanego, Pragi czy Gdańska a wszystko to w ramach ćwiczeń związanych z ich przyszłym zawodem.

Jak podkreślają władze uczelni, zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Uczelnia dysponuje gabinetami fizjoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, pracownią wizażu i stylizacji, anatomii, pierwszej pomocy przedmedycznej, biomechaniki, masażu, laboratorium biochemicznym, pracowniami umiejętności pielęgniarskich i położniczych, turystyki, krajoznawstwa, hotelarstwa, geografii i informatyki.

- Dzień otwarty jest dla nas swego rodzaju świętem, bowiem nasza akademia jest otwarta dla wszystkich którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje. Na tą okoliczność przygotowaliśmy szereg różnorakich ciekawych elementów związanych z naszą ideą kształcenia. Bazując na dwóch wydziałach: wydziale nauk społecznych i wydziale nauk o zdrowiu, przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną, bardzo bogatą jak na szkołę niepubliczną. Bogatą w sensie merytorycznym, ale również społecznym, bo jesteśmy akademią bardzo międzynarodowioną. Młodzi ludzie przychodząc do nas nie tylko mogą uzyskać znakomite wykształcenie i przygotować się do wykonywania bardzo ciekawego i atrakcyjnego zawodu, ale również mogą nabyć kompetencje międzykulturowe, które w dzisiejszym świecie są już niezbędne - mówił rektor dr hab. Mariusz Korczyński, profesor Akademii Wincentego Pola w Lublinie.

Rektor placówki podkreślił że, na studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola przyjeżdżają studenci głównie z Afryki, dominują tutaj studenci z Zimbabwe, choć uczelnia cieszy się zainteresowaniem wśród studentów ze wszystkich kontynentów. W akademii chętnie podejmują naukę studenci z Arabii Saudyjskiej, Belgii, Chin, Indii, Francji, Irlandii, Iranu, Iraku, Izraela, Japonii, Kanady, Malezji, Nepalu, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Saint Kitts czy Nevis.

- Przywiązujemy uwagę do jakości kształcenia, dlatego że jesteśmy uczelnią o charakterze praktycznym i wyrazem tego są opinie o nas, które wystawiaja nam specjaliści ze szpitali czy te z urzędów pracy, nasi absolwenci nie czekają w kolejce są w pierwszej kolejności rozchwytywani przez pracodawców- podsumował Korczyński.

Dużym zainteresowaniem podczas dnia otwartego uczelni cieszył się kierunek kosmetologia. Każdy odwiedzający placówkę mógł podejrzeć prace kosmetyczek, zasięgnąć wiedzy z zakresu kosmetologii a także porozmawiać o przysżłym zawodzie.

-W każdym semestrze studentki nabywają wiedzę z różnej dziedziny, czyli od samej pielęgnacji do makijażu, przygotowania stanowiska pracy, poprzez pielęgnację codzienną, ale i też upiększającą. Przez pierwsze trzy semestry, mamy kosmetologię pielęgnacyjną, na trzecim, czwartym i piątym pracownię kosmetologii. W semestrze pierwszym prowadzone są zajęcia z masażu, na semestrze drugim zajęcia z oczyszczania manualnego z kolei na semestrze trzecim już oczyszczanie przy użyciu aparatury mikrodermoabrazji diamentowej, na czwartym semestrze wykorzystujemy aparaturę do sonoforezy, jonoforezy i zaczynamy robić już kwasy. Na piątym i szóstym semestrze powtarzamy cały materiał tak by studentki były dobrze przygotowane do obrony- mówiła Monika Pluta.

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie przygotowała na rok akademicki 2024-2025 następującą ofertę kształcenia:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Dietetyka

Fizfoterapia

Pięlęgniarstwo

Położnictwo

Kosmetologia

Psychologia

Wydział Nauk Społecznych: