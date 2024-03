Dzień otwarty w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewskiego

Szkoła od 1993 roku przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego zgodnie z polską podstawą programową. Placówka w 2019 roku wdrożyła program dwujęzyczny z maturą polską, wykorzystując innowacyjną metodę zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

- Mamy ofertę programową w dwóch programach, w ich ramach pokazujemy w jaki sposób pracujemy na poszczególnych przedmiotach oraz to w jaki sposób uczniowie zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności- mówiła Agnieszka Bojczuk, dyrektorka Liceum Paderewski. I dodała: Oferujemy wysoki poziom nauczania, panuje u nas przyjazna atmosfera, uczniowie mają bardzo dobre relacje z nauczycielami, a to podstawa tolerancji czy wartości obywatelskiej.

Placówka w przyszłym roku szkolnym otwiera trzy klasy, w dwóch programach edukacyjnych polskim-dwujęzycznym oraz międzynarodowym - International Baccalaureate. W każdym z tych programów proponuje cztery analogiczne profile: medyczny, biznesowy, politechniczny i humanistyczny. Dzień otwarty był okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną, która cieszyła się zainteresowaniem, zwłaszcza w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim. To w tych klasach nauczanie treści programowych wybranych przedmiotów w danym profilu klasy odbywa się z wykorzystaniem języka angielskiego. Uczniowie po czterech latach nauki w liceum, przystępują do egzaminów matury polskiej z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych, a egzamin z j. angielskiego zdają na poziomie dwujęzycznym. Nauka opiera się na innowacyjnej metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego.

Uczeń oddziału dwujęzycznego realizuje następujące przedmioty w języku polskim i angielskim:

w profilu medycznym: biologię i chemię,

w profilu biznesowym: matematykę i geografię,

w profilu politechnicznym: matematykę i fizykę,

w profilu humanistycznym: geografię (z elementami j. angielskiego).

- Robimy wszystko by nasi uczniowie mieli wrażenie, że matematyka nie jest trudna. Staramy się przygotowywać uczniów do matury międzynarodowej, pokazujemy matematykę po angielsku. Używamy angielskiej terminologii, pokazujemy przedmiot w kontekście zwracając szczególną uwagę na zastosowanie. Nie uczymy klucza odpowiedzi, zależy nam by uczniowie umieli przedmiot zastosować- mówiła Agnieszka Ułanowicz- Święch, nauczycielka matematyki w MLOP.

Maja wybrała Liceum Paderewskiego, bo wyjątkowi są w nim nauczyciele. Wspierają uczniów, pomagają im rozwiązywać problemy, tłumaczą i traktują jak partnera a nie podwładnego. Po programie międzynarodowym na który uczęszcza uczennica marzy o studiach nad morzem.

- Myślę nad Uniwersytetem Gdańskim, konkretnie nad dyplomacją. To dzięki szkole, jesteśmy europejscy, międzynarodowi, znamy języki. Aktualnie uczę się angielskiego, niemieckiego i włoskiego. Chcę działać, coś robić tego nauczyła mnie szkoła- mówiła Maja.

Krzysztof Mozgawa nauczyciel chemii podkreślił, że szkoła stawia na to by uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na lekcjach chemii. Ważnym aspektem wg nauczyciela jest to, że uczniowie dużo robią sami. Zwrócił uwagę na to, że w placówce stosunkowo mało robi się metodą wykładową a praktyka jest codziennością.