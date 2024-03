Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie

W tej wyjątkowej szkole uczą się uczniowie potrzebujący specjalnego podejścia, zrozumienia, wsparcia, bezpieczeństwa, rozbudzenia poczucia wartości czy docenienia ich wysiłków. Wbrew panującej w społeczeństwie opinii, szkoła specjalna nie jest gettem a miejscem przyjaznym uczniom i ich rodzicom.

Milena jest zdolną uczennicą, obecnie uczy się w trzeciej klasie o profilu fryzjerskim, wcześniej zdobyła zawód cukiernika właśnie w SOSW. Fryzjerstwo było marzeniem dziewczyny, chce w przyszłości pójść w ślady swojej mamy, która również jest fryzjerką. Dziewczyna na co dzień mieszka w szkolnym internacie, "chodź do domu ma spory kawałek", odwiedza rodzinę w każdy weekend.

- W naszej szkole wszyscy dobrze się czujemy, można powiedzieć jesteśmy jak rodzina. Nasze koło kulinarne zapewnia nam słodkości, w każdą środę i czwartek, uczniowie mogą zamówić sobie coś dobrego za drobne. Już niedługo powstaną w internacie kąciki wypoczynkowe, będą pufy, prawdziwy mech, każdy kto zechce odpocząć, poczytać lub spędzić czas z przyjaciółmi znajdzie tu swój azyl - mówiła Milena, uczennica klasy 3 profil fryzjerski. I dodała: - Atrakcji mamy sporo, w wiele inicjatyw sie angażujemy, to u nas są wspaniałe przedstawienia, pikniki i integracja. Mamy nawet swoją " Szafę" - to takie miejsce, gdzie można sprzedać lub kupić, a nawet wziąć za darmo modny ciuszek. Nauczyciele to nasi przyjaciele, polecam naszą szkołę.



- Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, która stale sie doskonali i poszukuje nowych metod. Jesteśmy bardzo otwarci na naszych uczniów, przede wszystkim nie zamykamy ich w szkole, wychodzimy zawsze kiedy jest to możliwe na zewnątrz. Po prostu żyjemy, funkcjonujemy, uczymy się, bawimy, tańczymy wyjeździmy na wycieczki. Nasza oferta jest bardzo bogata, jeśli chodzi o kierunki kształcenia, każdy znajdzie coś dla siebie- mówił Marcin Rakowski, dyrektor SOSW1. I dodał: - Dokładamy wszelkich starań, by nasi uczniowie zdobyli kompetencje zawodowe, a także by czuli się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Katarzyna Prościńska nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, zachwalała swoich uczniów podczas dnia otwartego, którzy przygotowali dla odwiedzających prawdziwe smakołyki - chałki, cebularze, drożdżówki czy chleb żytni bez drożdży. - Uczniowie podczas zajęć uczą się sporządzać podstawowe wyroby piekarskie. To też bardzo dobra lekcja samodzielności, wytrwałości i dokładności. Zawód piekarza jest teraz poszukiwany na rynku, a ta szkoła da im możliwości zatrudnienia- zapewniała nauczycielka.

- Przygotowuje sie do konkursu, zaprezentuje na nim chałki, chlebek żytni i bagietki. Chałka to bardzo łatwy wyrób, robi sie ją sześcioma linkami i zaplata. Chlebek żytni też nie jest trudny potrzebny jest półkwas, mąka żytnia, woda i sól. To wszystko łączymy. Jak wyrośnie to wyrabiamy. Następnie wkładamy do foremek i wkładamy do garownika, żeby wyrosło. Kolejnym etapem jest skropienie wodą i wstawienie do piekarnika. Czas pieczenia zależy od foremki jak mniejsza to 40 minut wystarczy, jak większa to nawet godzina, pieczemy je w 240 stopniach- tłumaczył Michał, uczeń z klasy o profilu piekarz.

Placówka edukacyjna zapewnia opiekę i przygotowanie dla młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej o ponad 70-lat. Działają w niej: Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Absolwenci szkół podstawowych z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą kształcić się na różnych kierunkach w szkole branżowej, zdobywając zawód m.in. cukiernika, piekarza, kucharza, kelnera, ogrodnika, fryzjera, magazyniera, czy mechanika pojazdów samochodowych. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym ze spektrum autyzmu, w szkole przysposabiającej przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych oraz aktywnego dorosłego życia.