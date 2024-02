Jak w kosmosie. A to szkoła otworzyła drzwi dla uczniów

Według Marty Rycerz, nauczycielki techniki i informatyki atutem placówki są nowoczesne pracownie. Google VR, Fotony, Ozoboty rozwijają w uczniach kreatywność i umiejętność samodzielnego myślenia.

– Bardzo fajne są roboty. Używając tabletu można się nimi bawić i uczyć. Szkoła jest super, nauczyciele to nasi przyjaciele, którzy rozumieją nasze potrzeby – stwierdziła Hania.

Co ważne, w SP nr 43 jest specjalnie wydzielony segment dla najmłodszych uczniów, cztery duże świetlice i stołówka, gdzie dania są przygotowywane na miejscu. Jest też kompleks boisk, w tym wielofunkcyjne z bandami do rowerowego polo i rolkowego hokeja, a także plac manewrowy z przeznaczeniem do nauki przepisów ruchu drogowego czy plac zabaw. Placówka posiada certyfikaty ogólnopolskich programów m. in. „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, „Aktywna szkoła- aktywny uczeń” oraz „Dobrze zaPROJEKTOWANA szkoła”.

– Uczymy dzieci tolerancji, akceptacji przez co wszystkie czują się u nas bardzo swobodnie i bezpiecznie. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową w Lublinie, która posiada ekopracownie, czyli zielone serce szkoły. Bierzemy udział w różnych akcja charytatywnych – wyliczała dyrektor Małgorzata Rodzik. Wspomniała również o klasach sportowych.

Podczas dnia otwartego zwiedzający oglądali sale dydaktyczne, pracownie przedmiotowe, stołówkę i salę gimnastyczną. Na zakończenie mali odkrywcy otrzymali od dyrekcji dyplomy „Kosmicznego Podróżnika” w Świecie Nauki i Zabawy w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie.