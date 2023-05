Dzisiaj ruszają Lublinalia. Po południu zamkną fragment ul. Bernardyńskiej

Lublinalia 2023 to impreza studencka organizowana przez samorządy czterech lubelskich uczelni we współpracy z Urzędem Miasta. W planach są cztery dni koncertów. Od czwartku do niedzieli na scenie na terenach zielonych browaru Perła zagrają m.in. Video, Kacperczyk, KULT, Julia Wieniawa i Mrozu.

>>>Lublinalia 2023 - koncertowy rozkład jazdy<<<

W związku z wydarzeniem od 18 do 21 maja zamykany będzie fragment ul. Bernardyńskiej. Chodzi o odcinek od ul. Miedzianej (jednokierunkowej uliczki prowadzącej w kierunku ul. Wyszyńskiego) do skrzyżowania z ul. Zamojską.

- Zakaz ruchu będzie obowiązywał każdego dnia od godz. 17 do późnych godzin nocnych – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta. I dodaje: - Kierowcy zostaną skierowani na objazd z pl. Wolności do ul. Zamojskiej przez ul. Dolna Panny Marii, natomiast z ul. Bernardyńskiej zostanie utrzymany przejazd przez ul. Miedzianą do ul. Wyszyńskiego.

Dodatkowe autobusy

Zakaz ruchu nie będzie obowiązywał pojazdów komunikacji miejskiej. Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział uruchomienie dodatkowych kursów autobusów nocnych na liniach N1, N2 i N3.

W noce z czwartku na piątek (18/19 oraz 21/22 maja) będą one odjeżdżały z przystanków przy pl. Wolności co 30 minut w godz. 22.30-0.30. Z kolei z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (20/21 i 21/22 maja) odjazdy zaplanowano co kwadrans w godz. 22.30-0.45.