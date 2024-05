"W sumie się nie stresuję". Ten egzamin zdaje dziś Juliusz z Lublina i tysiące ósmoklasistów

Egzamin z języka polskiego jest przeprowadzany w formie pisemnej i trwa 120 minut. Przystępują do niego uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Test jest obowiązkowy i jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. To pierwszy poważniejszy egzamin, do którego podchodzą młodzi ludzie.

- Cały mój stres miałam podczas egzaminów próbnych. Na początku szło mi bardzo źle, ale później już lepiej. Mam nadzieję, że będzie „Balladyna”. Nie lubię i boję się, jeśli miałaby być „Zemsta”. Zdecydowanie trudniejszy będzie egzamin z matematyki. Chciałabym zdać go chociaż na 20 procent – mówi Julia, uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w lublinie.

Egzamin ósmoklasisty jest zbliżony formą do matury. Tu również sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, a uczniowie mierzą się z analizą lektur, zadaniami typu prawda/fałsz oraz pracą pisemną, najczęściej rozprawką lub opowiadaniem.

- Wszystko dokładnie wyliczyłem i na pewno będą „Kamienie na szaniec”, bo patrząc na poprzednie lata, dawno ich nie było. Może być też „Quo Vadis”. Nie chciałbym, żeby był „Pan Tadeusz”. Niedawno co prawda to omawialiśmy, ale jakoś nie lubię tej lektury. Przygotowywałem się jedynie do rozprawki. W sumie się nie stresuję. Może jedynie trochę tym, że jestem sam z trzema nauczycielami w sali. Brzydko piszę, więc będę zdawać egzamin na komputerze, bo będą w stanie mnie rozczytać. Matematykę już będę pisać na luzie. Planuję iść do Technikum Chemicznego. – podkreśla Juliusz z SP nr 3 w Lublinie.

Mimo, że egzamin jest obowiązkowy, w przeciwieństwie do matury, nie ma minimalnego wyniku, który decyduje o jego zaliczeniu. Liczba punktów ma jednak znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w tym roku, dyrektorzy 759 szkół podstawowych z województwa lubelskiego zgłosili do egzaminu 11 080 uczniów, w tym 295 uczniów z Ukrainy. Jutro uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki, a w czwartek wykażą się umiejętnościami językowymi. Wyniki egzaminu poznają 3 lipca.