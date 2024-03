Europejska Stolica Kultury Lublin 2029. Dwa miliony do wzięcia

Pomysły na wydarzenia kulturalne, które zdobędą miejskie wsparcie, powinny wpisywać się w ideę hasła RE:UNION, czyli dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego. Przy wyborze będą preferowane wydarzenia obecne już na lubelskiej mapie wydarzeń kulturalnych oraz takie wprowadzające nowatorskie rozwiązania. Ratusz chce w ten sposób zapewnić stabilność i możliwość długofalowego planowania swoich działań organizatorom tych przedsięwzięć.

Wydarzenie, które zostanie zgłoszone powinno zakładać termin realizacji swoich celów przekraczający rok budżetowy miasta. W tym roku na dofinansowanie przeznaczone zostało pół miliona złotych. Na lata 2025-26 to już 800 tys. zł na każdy rok.

— Oferty będą przyjmowane do 12 kwietnia do godz. 15.30. Dokumenty należy obligatoryjnie złożyć za pomocą platformy internetowej „WITKAC” dostępnej na stronie www.witkac.pl i w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin lub w Biurach Obsługi Mieszkańców. Można je także wysłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin — przekazuje Katarzyna Duma z miejskiego ratusza.