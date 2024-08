Europejski Piknik Rodzinny na WSPiA. Tu każdy znalazł coś dla siebie

Pielgrzymi idą do Wąwolnicy (fotogaleria)

Wierni z lubelskich parafii dzisiaj rano wyszli na pątniczy szlak, podążają do Wąwolnicy, do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, gdzie w sobotę wieczorem odbędzie się m.in. apel Jasnogórski i procesja światła do Kębła, a w niedzielę suma odpustowa na placu przed sanktuarium