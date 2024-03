Festiwal ProcentujeMY. Zdecyduj, komu przekażesz 1,5 % podatku

– Festiwal ProcentujeMY to zawsze bardzo radosne wydarzenie, które pokazuje, jak wiele dobrego w Lublinie dzieje się za sprawą ludzi działających społecznie. Cieszymy się, że już po raz szósty możemy dać możliwość, aby mieszkańcy naszego miasta spotkali się z lubelskimi fundacjami oraz stowarzyszeniami i bliżej poznali ich działalność – mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor centrum handlowego SKENDE.

W tegorocznej edycji akcji bierze 28 lokalnych organizacji. Podczas festiwalu będzie można spotkać się z przedstawicielami: Hospicjum Małego Księcia, Fundacji Sempre a Frente, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Lubelski, Lubelskich Amazonek, Emaus Lublin, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi, Fundacji Alpha, Stowarzyszenia Młodych Naukowców, Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt Ex Lege, PCK Oddział Lublin, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” i Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

– Organizacje pozarządowe są dla nas kluczowymi partnerami we wspólnym tworzeniu miasta

i podnoszeniu jakości życia naszych mieszkanek i mieszkańców. Ich aktywność i zaangażowanie widoczne jest na wielu płaszczyznach funkcjonowania miasta. Dziękuję lubelskim organizacjom pozarządowym za gotowość do wspólnego działania i zachęcam wszystkich do wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego poprzez przekazanie na nie 1,5% swojego podatku – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.