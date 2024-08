Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński. Królewska zamknięta także dla komunikacji miejskiej. Będą objazdy

S17 zacznie się w Izbicy. Wiemy, kiedy ruszy budowa drogi ekspresowej

W końcu zacznie się budowa pierwszego odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami a Zamościem. Właśnie podpisano umowę na realizację 10-kilometrowego fragmentu tej trasy, od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Jest to pierwszy fragment S17, prowadzącej z Piask do Zamościa, który przechodzi do realizacji. Prace budowlane ruszą w 2026 roku, a kierowcy pojadą po nowej trasie w 2029 roku.