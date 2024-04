Miłośnicy Monstery Variegaty mogą być zadowoleni. W Lublinie trwa Festiwal Roślin

W sobotę, pierwszego dnia festiwalu, halę Targów Lublin przy ul. Dworcowej odwiedziły tłumy miłośników kwiatów i roślin ozdobnych.

– Przyszedłem tu z mamą. To ona zaraziła mnie miłością do kwiatów i krzewów. Gdy byłem małym chlopcem hodowałem kaktusy, teraz gdy mam 16 lat chce podejść do tematu ambitniej. Wybrałem już drzewko mandarynkowe oraz bonsai. Wymagają one dużo pracy, dobrych warunków i wiedzy od opiekuna. Dużo czytałem na ten temat mam nadzieje, że dam radę – mówił Kacper.