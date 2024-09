Otwarte podwórka na Bronxie. Na Festiwalu Wszystkich Mieszkańców działy się cuda

Wykorzystujemy potencjał regionu, z którego się wywodzimy

Gdyby chcieli wyłącznie zarabiać pieniądze, to pewnie robiliby już kariery w dużych, światowych firmach, może gdzieś w Polsce, może za granicą. Ale Małgorzata i Krzysztof Jakubczakowie, po zdobyciu rozlicznych zawodowych doświadczeń wrócili do Zamościa, w którym 12 lat temu zarejestrowali własny biznes. To Perspectiva Solutions.