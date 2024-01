Lublin. Młodzi muzycy pokazali co potrafią

W finale zaprezentowało się 32 muzyków. To soliści - instrumentaliści z województwa lubelskiego, którzy kształcą się samodzielnie lub w instytucjach kultury, ogniskach muzycznych bądź innych pozainstytucjonalnych formach działalności. Młodzi muzycy zaprezentowali się przed jury grając na trąbce, pianinie, gitarze, ukulele, akordeonie oraz perkusji.

12-letni Piotr Sągała gry na trąbce uczy się od niemal dwóch lat. - Nie jest ciężko, kluczem jest by mieć trochę samozaparcia. To jest przyjemność nie obowiązek- mówi z dumą młody muzyk. - Najważniejsze są usta, jak nie nauczysz się ruszać nimi odpowiednio, to nici z reszty. Trąbka jako instrument jest fenomenalna. Trzema guziczkami można zagrać na różnych wysokościach, właśnie dzięki ruchom ust te dźwięki się wydobywają. Ważne jest też by znaleźć moment by złapać oddech, a jeśli chodzi o siłę dmuchu- niestety nie jest dla każdego. Trzeba dużo ćwiczyć, wtedy wszystko idzie samo- podkreśla Piotr.

Artyści zagrali przed komisją konkursową dwa wybrane utwory, których łączna długość nie przekraczała 7 minut. Wybrzmiały m.in.: Preludium e-moll i Walc a-moll Fryderyka Chopina, Crazy Train Ozzego Osbourna, Mister Sandman Ptta Bllarda, We are the champions zespołu Queen, Pojedziemy na łów czy Hej Sokoły.