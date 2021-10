Finaliści Cyrkulacji walczą o nagrody

Trwa tegoroczna edycja Wschodnioeuropejskiego Festiwalu Cyrku Współczesnego Cyrkulacje, która odbywa się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Festiwal organizowany przez Fundację Sztukmistrze, to okazja by podziwiać różne dyscypliny cyrkowe, w wykonaniu finalistów prezentujących swoje etiudy przed publicznością i jury.

W tym roku w ramach Konkursu Etiud Nowocyrkowych oglądamy następujących artystów zakwalifikowanych do finału: The Essence – Polska, Arsenii Khrapeichuk – Ukraina, One Thousand Faces – Węgry, Dima Bahtin – Ukraina, Anna Kawiak – Polska, Laura Savolainen – Finlandia, Duo Elves – Ukraina, Aleksey Smolov – Łotwa, Laura Kivistik – Estonia, Aki Haikonen – Finlandia, Elles – Polska, Gracie Hill - Finlandia/UK, Marysia i Julian – Polska, Diana Serkina – Ukraina, Victor & Ronja – Finlandia.

W niedzielę, 10 października, o godz. 18 wystąpią oni po raz trzeci a wieczór zakończy wielki finał – rozdanie nagród.