Firma zatrudnia z okazji piątych urodzin w Lublinie! 50 nowych miejsc pracy

Lubelskie biuro szybko stało się ważną częścią międzynarodowej sieci centrów Capgemini. Oferuje usługi z zakresu wsparcia i transformacji infrastruktury IT, zarządzanie procesami ITIL, hosting oraz service desk, a także wsparcie techniczne czy zarządzanie infrastrukturą informatyczną klientom z takich krajów jak Niemcy, Francja, Szwajcaria, Kanada, a także Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Brazylia.

Większość zespołów w Lublinie dedykowana jest konkretnym klientom, jednak istnieje także dział MCML (Multi-Client Multi-Language), który obsługuje różnorodnych klientów.

- Jesteśmy dumni z naszego wzrostu w Lublinie i widzimy tutaj ogromny potencjał. W naszym oddziale koncentrujemy się na zatrudnianiu osób z różnorodnym doświadczeniem – jednocześnie kładziemy nacisk na znajomość języków obcych oraz chęć do nauki. Dołączenie do naszego zespołu to szansa dla osób będących na początku swojej drogi zawodowej, które dzięki pracy w międzynarodowej firmie mogą zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje kompetencje. Nasza inwestycja w lokalny rynek pracy IT jest też dowodem na to, że Lublin staje się coraz ważniejszym centrum technologicznym w Polsce - mówi Michael Żółtowski, Head of Delivery Center Lublin w Capgemini.

Ciekawym aspektem działalności Capgemini w Lublinie jest zaangażowanie w lokalne środowisko akademickie. Firma współpracuje z UMCS, regularnie organizując wykłady i warsztaty z cyklu "Paszporty Biznesu" i "Career and me". Ponadto, od zbiżającego się semestru zaplanowane są zajęcia dla studentów i studentek filologii germańskiej i francuskiej, które mają przygotowywać do pracy w środowisku biznesowym.

Dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin, reprezentujący inicjatywę Lubelska Wyżyna IT, podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy sektorem edukacyjnym a biznesowym.