Głowa do góry! Przed nami Fiesta Balonowa

Pokazy balonowe odbędą się rano i wieczorem. Start możliwy jest m.in. z Błoni pod Zamkiem, spod Areny Lublin lub z placu Litewskiego. W zależności od wiatru, zostanie wybrana jedna z tych lokalizacji. Przyjazd potwierdziło 6 ekip balonowych.

- Balony wzbudzają dobre emocje i uśmiechy na twarzy widzów w każdym wieku. Tradycja zawodów w Nałęczowie natchnęła nas do pokazania balonów w Lublinie. Loty nad miastami są trudniejsze, z uwagi na gęstą zabudowę. To wyzwanie organizacyjne i dodatkowe uzgodnienia lotnicze. Urodziny miasta to jednak okazja do wspólnego wysiłku i świętowania w tak niecodzienny sposób. Lądowanie będzie na terenie łąk lub pól poza Lublinem. Gonitwa samochodem czy rowerem za balonem na miejsce lądowania również jest przyjemne, zachęcamy do spróbowania – zaprasza Beata Banaszuk z Fundacji Balonowa Strona Nieba.

Aby Fiesta poszła zgodnie z planem, muszą być odpowiednie warunki pogodowe. Jak dodaje Banaszuk pora lotów nie jest przypadkowa, ponieważ 2-3 godziny przed zachodem i po wschodzie słońca są najbardziej stabilne i przewidywalne warunki atmosferyczne.

O tych porach patrzcie w niebo:

12.08 - około 5 rano

12.08 - około 18

13.08 - około 5 rano

W sobotę (12.08) na godzinę 21 zaplanowany jest również wieczorny pokaz ogniowy z palników.