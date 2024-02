Gnają przed siebie w miłosnym amoku. Można pomóc migrującym żabom

– W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już z końcem lutego rozpoczynamy naszą coroczną akcję ratowania migrujących płazów. Wiosną, po wybudzeniu z zimowego snu, żaby przemieszczają się do najbliższych zbiorników wodnych w celach godowych, często napotykając po drodze ruchliwe ulice i ciągi komunikacyjne. W Lublinie takim newralgicznym miejscem jest ulica Janowska, gdzie zdarza się, że zwierzęta giną w drodze do Zalewu Zemborzyckiego – mówi Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. – Dlatego po raz kolejny organizujemy wiosenną akcję ratowania płazów, ustawiając specjalne płotki oraz zachęcamy mieszkańców i mieszkanki do włączenia się w nasze działania. Apelujemy również do kierowców o zmniejszenie prędkości i zwrócenie uwagi na wędrujące zwierzęta w pobliżu zbiorników wodnych – dodaje.

Wzdłuż ulic Janowskiej i Lipskiej staną płotki naprowadzające, które uniemożliwią płazom wejście na jezdnię. Przemieszczając się wzdłuż barierek będą one wpadały, skąd mają być przenoszone w bezpieczne miejsca. Te z ul. Janowskiej trafią do stawów przy ul. Koło, zaś z ul. Lipskiej – pod wiadukt kolejowy przy ul. Tęczowej.

Osoby chcące pomóc w akcji proszone są o kontakt z ratuszem. Zgłoszenia można wysyłać na adres: komunalna@lublin.eu. Urzędnicy udzielą zainteresowanym niezbędnych informacji. Ratowanie migrujących płazów potrwa kilka tygodni i będzie uzależnione od pogody.