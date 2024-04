Gnojówka pod biurem poselskim. Minister odpowiada

w czwartek po godzinie 23 na ulicy Chopina interweniowała policja. Jak się okazało, pod biurem poselskim ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana (Trzecia Droga, PSL) nieznani sprawcy wylali na chodnik obornik.

Na miejscu oprócz policji interweniowała także straż pożarna, która zajęła się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

Do sprawy w piątek rano odniósł się sam minister. Na swoich mediach społecznościowych opublikował nagranie.

– Szanowni państwo, jakieś sympatyczne osoby, pod osłoną w nocy wylały mi gnojowice na schody, przed moim biurem poselskim i chciałbym im bardzo serdecznie za to podziękować, bo ten gnój traktuje jako symbol. To jest gnój, jaki musimy posprzątać po PiS-ie, to jest gnój, jaki zostawił nam PiS po swoich ośmiu latach rządów. Moi drodzy, jeśli nie chcecie takiego gnoju w samorządach, to 7 kwietnia, w najbliższą niedzielę zagłosujcie na Trzecią Drogę. Dzięki – przekazał poprzez nagranie Krzysztof Hetman.