Groby Pańskie w lubelskich kościołach. To wyjątkowa polska tradycja

Tradycja sięga średniowiecza, ale wówczas wyglądało to zupełnie inaczej. Otóż Najświętszy Sakrament był zanoszony po liturgii eucharystycznej na przechowanie do zakrystii lub bocznej kaplicy. Właśnie z tego przenoszenia wywodzi się dzisiejszy zwyczaj urządzania procesji do kaplicy adoracji w Wielki Czwartek.

Wiadomo, że wieki temu, kiedy Groby Pańskie w Europie były powszechne, to były one przystrajane. Wiadomo także, że pierwsze wzmianki o tym na terenie Polski pochodzą z XVII wieku, 100 lat później już zwyczaj w wielu krajach Europy zanikał.

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których można zobaczyć w kościołach Groby Pańskie.