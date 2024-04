„Gwarantuję dynamikę i sprawne zarządzanie miastem”. PiS podsumowało kampanię samorządową

Kandydat na prezydenta z KW PiS postawił sobie za cel m.in. walkę z betonozą i zwiększenie ilości zieleni oraz poprawę dostępu do komunikacji miejskiej i miejsc parkingowych.

- Mam kontakt z mieszkańcami. Rozmawialiśmy o bolączkach miasta, o dostępie do komunikacji miejskiej, zabieranych miejscach parkingowych, wycinaniu zieleni, patodeweloperce, braku dostępu w okolicy do przedszkola, do żłobka czy szkoły i wreszcie o betonozie. Warto postawić na logistykę w Lublinie. Na odtworzenie przemysłu, bo w ten sposób będziemy mogli liczyć na zasilenie naszego budżetu. W ten sposób będziemy mogli spłacać dług, który został utworzony przez dotychczasowego prezydenta. Z tymi problemami sobie poradzimy, tak jak poradzimy sobie z dziurawymi drogami, z miejscami parkingowymi czy z zielenią. Czas rozbić ten układ, idziemy po zwycięstwo - podsumował Robert Derewenda, kandydat na prezydenta Lublina.

Michał Mulawa, wicemarszałek województwa i kandydat do sejmiku w tegorocznych wyborach wspomniał, że zarząd przez te 5 lat inwestował w sposób zrównoważony, a zwycięstwo pozwoli na kontynuowanie strategii i dokończenie rozpoczętych już inwestycji.

- Potrafimy pozyskiwać środki europejskie, wynegocjowaliśmy najwyższy program regionalny dla województwa lubelskiego, bo ponad 2,4 mld euro na rozwój regionu. Potrafimy pozyskiwać środki na rozwój i modernizację dróg. Ponad 800 mln złotych przeznaczyliśmy na modernizację dróg, których zmodernizowaliśmy cztery razy więcej niż nasi koledzy z PO i PSL. Oni nie mają pomysłu na dalszy rozwój regionu, a my go mamy. Chcemy dokończyć rozpoczęte przez nas inwestycje pokoleniowe. Budujemy obwodnicę lubelskich miast, obwodnicę Nałęczowa, obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego. Chcemy, aby region nadal dynamicznie się rozwijał – mówi Michał Mulawa, kandydat do Sejmiku województwa.

Reszta kandydatów wspomniała również m.in. o planach na renowację Teatru Osterwy, inwestycje w kulturę oraz ochronę zdrowia.