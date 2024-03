Historia medycyny na wyciągnięcie ręki

Muzeum ma być lekcją historii nie tylko dla studentów medycyny i lekarzy, ale również dla wszystkich, którzy będą chcieli zapoznać się z dawnymi praktykami medycznymi. Projekt tworzą we współpracy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Lubelska.

- Ten sprzęt wydaje się być archaiczny, ale na nim do dzisiaj wielu moich kolegów jest w stanie znieczulić, na tym sprzęcie wielu kolegów do dzisiaj jest w stanie uratować życie i ten sprzęt jest niezawodny. To, co odróżnia go od sprzętu obecnego, to jest to, że większość jest w stanie go naprawić w ciągu 10 minut i dalej ratować życie ludzkie. Natomiast dzisiaj mamy już tyle elektroniki, że to jest tak jakbym przeszedł ze zwykłego latającego balonu na pilotowanie Boeinga. Rozwój medycyny niestety wpycha nas w pewne objęcia technologii, która wymusza pewne postępowania. Ten sprzęt pozwalał nam robić wszystko i wszędzie, a dzisiaj już tego nie ma – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski, kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK4 wskazując m.in. na respirator używany w latach 70.