Hologramy i gogle. Tak lubelscy lekarze zoperowali kręgosłup

26 czerwca zespół lekarzy z Kliniki Ortopedii Dziecięcej ustabilizował złamany kręgosłup, używając polskiej technologii CarnaLife Holo, która umożliwia zwizualizowanie struktur kostnych, stawów i tkanek miękkich w czasie rzeczywistym. Było to pierwsze zetknięcie się medyków z futurystycznym rozwiązaniem.

- Zabieg z użyciem tej technologii polega na tym, że operuję z pomocą gogli, w których mam rozszerzoną rzeczywistość o obraz holograficzny, czyli prawdziwy obraz 3D, tak jak w kinie. Dzieje się to na podstawie zapisanych wcześniej i odpowiednio spreparowanych obrazów z tomografii, więc jest to rekonstrukcja trójwymiarowa tejże tomografii, gdzie można obracać i manipulować całą bryłą. Co więcej mogę również zastosować komendy lub gesty i ciąć bryłę jak bochenek chleba, zobaczyć ją w środku, odcinać kolejne fragmenty i zaglądać głębiej. Wizualizacja daje dużą pomoc w dokładniejszym zapoznaniu się ze strukturami – mówi prof. dr hab. Michał Latalski, kierownik Kliniki Ortopedii Dziecięcej USzD w Lublinie.

Jest to w pełni polska myśl techniczna, stworzona przez spółkę MedApp. Jako zalety rozwiązania firma wymienia:

- precyzyjne planowanie zabiegów, uwzględniając indywidualne cechy anatomiczne pacjenta, a także dostosowanie strategii operacyjnej w czasie rzeczywistym dzięki możliwości natychmiastowej oceny sytuacji śródoperacyjnej

- intuicyjną interakcję z hologramem za pomocą gestów i komend głosowych, bez konieczności zdejmowania rękawiczek chirurgicznych, co ma zapewnić pełną sterylność pola operacyjnego

- znaczące zwiększenie precyzji wykonywanych procedur, skrócenie czasu trwania zabiegu, dzięki lepszej wizualizacji i precyzji, co ma być korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla zespołu operacyjnego

To nie pierwszy raz, kiedy lubelscy lekarze pracują z pomocą hologramów. Pionierska operacja w Lublinie, odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 z powodzeniem zoperowali wątrobę 76-letniej pacjentce.