Lublin gotowy na akcję "Zima". Ile nas to kosztuje?

Kwota za usługę uwarunkowana jest warunkami atmosferycznymi i od tego ile razy pojazdy wyjadą na drogi.

Za sezon 2022/22023 całkowity koszt zimowego utrzymania ulic wyniósł ok. 12,6 mln zł. Najbardziej kosztowna była doba 16-17 grudnia 2022 r. Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od listopada do końca marca.