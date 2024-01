Integracja polsko-ukraińska, czyli bal ósmoklasisty w SP nr 34

Na balu Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie bawiło się około 40 uczniów, w tym klasa polska i ukraińska. Część z uczniów uciekło z kraju tuż po rozpoczęciu wojny, a teraz ramię w ramię z polskimi dziećmi dekorowały salę, chętnie i wytrwale ćwiczyły Poloneza i oczywiście świetnie bawiły się podczas balu.

- Niektórzy są u nas od 22 lutego 2022 r., a więc zaraz po wybuchu wojny. Wielu uczniów zostało i tu będą kończyć szkołę. Nauka Poloneza to też była trudność dla tych uczniów. Bal ósmoklasisty odbywał się w szkole, więc jest to dla nich na pewno nowością i dużym przeżyciem. Próby odbywały się od jesieni podczas lekcji w-f. Zarówno polscy jak i ukraińscy uczniowie włączyli się do pracy przy dekoracjach, także z pomocą rodziców z Ukrainy. Poza balem również się integrujemy, czyli śpiewamy, kolędujemy i obchodzimy różne uroczystości zarówno polskie jak i ukraińskie – mówi Sławomira Kryńska, dyrektor SP nr 34 im Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.