Jak dojedziemy na cmentarze w Lublinie. Zmiany od 28 października do 1 listopada 2022

Na Majdanku

Tu zmiany mają obowiązywać od piątkowego poranka. Ul. Cmentarna ma być drogą jednokierunkową w stronę bramy cmentarza. Wyjazd będzie się odbywać gruntową drogą do ronda, na którym wieczorem nie skręcimy w lewo.

– Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

W piątek wieczorem zmieni się organizacja ruchu na Drodze Męczenników Majdanka.

Na odcinku od Ordonówny do Grenarierów prawy pas zostanie zarezerwowany do zjazdu na teren muzeum na Majdanku. Jazda na wprost będzie możliwa wyłącznie po środkowym pasie. Aby nie był blokowany, wprowadzony będzie zakaz skrętu w lewo w ul. Ordonówny, gdzie sygnalizacja zostanie przełączona w tryb pulsującego światła żółtego.

Jadący od strony Felina nie skręcą w lewo do muzeum.

– Parkowanie pojazdów będzie możliwe przy cmentarzu, na nowym parkingu przy ul. Grenadierów, na terenie muzeum, dawnego Polmozbytu przy Drodze Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza – wylicza Ratusz.

Przy Lipowej

Od jutra nieczynny będzie niewielki parking przed główną bramą cmentarza, bo to miejsce zostanie oddane sprzedawcom zniczy i kwiatów.

Od piątku do Zaduszek włącznie nie będzie można swobodnie korzystać z zatoki parkingowej przy ul. Ofiar Katynia (uliczka między murem cmentarza a Plazą), bo miejsce to zostanie zarezerwowane dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Od piątku możliwe będzie parkowanie na jezdni ul. Głębokiej, bo miasto (już tradycyjnie) zasłoni zakazy zatrzymywania się na odcinku od Raabego do Narutowicza. Znaki pozostaną zasłonięte do poranka w dniu 2 listopada.

Ogólnodostępny i bezpłatny będzie w dniu 1 listopada parking podziemny pod Plazą, który pomieści około 670 pojazdów.

Będzie można z niego korzystać od godz. 7 do 21.

Przy Bełżyckiej

Dojazd do cmentarza konopnickiej parafii będzie zorganizowany według powtarzającej się co roku zasady. Wjazd od strony kościoła będzie możliwy przez Bełżycką i Łanową, które staną się ulicami jednokierunkowymi prowadzącymi w stronę cmentarza. Wyjazd do al. Kraśnickiej będzie możliwy przez ul. Folwarczną, która także będzie jednokierunkowa.

Takie zasady mają obowiązywać 1 listopada.

Przy Pszczelej

1 listopada na ul. Pszczelej od torów do Kukułczej ma obowiązywać ruch jednokierunkowy, dzięki czemu zostanie miejsce do parkowania. Wyjazd spod cmentarza ma się odbywać Kukułczą i Letniskową do Krężnickiej.