Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem, do 30 mm. Miejscami może pojawić się grad. Do tego porywy wiatru nawet do 60 km/h. Taka pogoda utrzyma się przez cały dzień w województwie lubelskim.

Zarówno dzisiaj jak i przez kilka najbliższych upały trochę odpuszczą. Ale wysokie temperatury powrócą w niedzielę.