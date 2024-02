Jak się żyje na Lubelszczyźnie? Ile zarabiamy?

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w minionym roku nieco większe niż w 2022. Najwięcej rąk do pracy było potrzebnych w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, gastronomii i hotelarstwie oraz w informacji i komunikacji. Ponadto, w grudniu było zarejestrowanych ponad 211 tysięcy firm w naszym regionie.

Dobrą informacją jest, że spadła liczba bezrobotnych. Jest ich o 4 tysiące mniej niż przed rokiem, mimo to w rankingu województw pod względem wysokości stopy bezrobocia zajmujemy dopiero 13 miejsce. Za nami jest tylko województwo podkarpackie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Najłatwiej natomiast jest znaleźć pracę w Wielkopolsce, na Śląsku, a także w Małopolsce i na Mazowszu.

Patrząc na nasze województwo, największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają mieszkańcy powiatu włodawskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego. Takie bolączki są mniej spotykane w Lublinie, powiecie łukowskim i łęczyńskim.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ubiegłym roku w województwie lubelskim wynosiło 6 329,15 zł. To wzrost o prawie 13% w porównaniu do 2022 roku. Okazuje się, że najlepiej możemy zarobić w informacji i komunikacji, przemyśle, transporcie i budownictwie. Gorszą sytuację w portfelu mogą mieć natomiast pracownicy zakwaterowania i gastronomii.

A jeśli już zarabiamy to i inwestujemy. W ubiegłym roku do użytku oddano ponad 9 tysięcy mieszkań, co jest jednak mniejszym wynikiem niż rok wcześniej. Najwięcej było ich w Lublinie (3371) a najmniej w powiecie hrubieszowskim (40). Największy ruch budowlany odnotowano w mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim. Nasz region plasuje się w drugiej połowie tego rankingu.