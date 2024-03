Jaka będzie edukacja przyszłości?

11. edycja konferencji „Edukacja Przyszłości” zgromadziła w Lublinie dyrektorów szkół i nauczycieli oraz jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadające za oświatę. W dwudniowym spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele biznesu.

Wyzwań w edukacji nie brakuje, co podkreślają prelegenci. Podczas ich dyskusji pod lupę zostało wzięte m.in. zarządzanie i finansowanie oświaty.

– Nie jest tajemnicą, że gminy i miasta na prawach powiatu inwestują w oświatę, angażując dochody własne, po to by wszystkie placówki prowadziły działalność statutową na bardzo wysokim poziomie – mówi Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. – Obserwujemy przez okres ostatnich lat, że udział tego instrumentu, jakim jest subwencja w wydatkach ponoszonych na sektor oświaty, jest coraz mniejsza. Najmniejszy jest udział subwencji w przypadku gmin. Ponad 55 wydatków na ten cel gminy ponoszą z własnych środków.

Ważną dla panelistów kwestią były również zarobki i zatrudnienie nauczycieli. Za to również odpowiada samorząd.

– Nauczyciel oczekuje terminowego i godziwego wynagrodzenia za pracę, którą wykonuje i do zadań jednostek samorządu terytorialnego należy między innymi troska o to, by nauczyciele byli grupą dobrze wynagradzaną i docenianą w środowisku lokalnym – podkreśla Dumkiewicz-Sprawka.