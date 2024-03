Kto pokieruje COZL po śmierci prof. Starosławskiej? Marszałek wskazał p. o. dyrektora

W poniedziałek, podczas konferencji prasowej przedstawiono tymczasowo pełniącego obowiązki dyrektora COZL. To miejsce zajął Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

- Doskonale znamy intencje i myśli, które zawsze towarzyszyły pani profesor, kiedy pełniła funkcję dyrektora COZL. Nie bez powodu wiele osób mówiło, że jest to jej drugi dom. Moja misja, a raczej kontynuacja tej misji będzie się rozwijała w oparciu o zaplanowane wcześniej procesy inwestycyjne. Głównym celem jest dopilnowanie projektu, czyli powstanie nowego centrum diagnostyki dla pacjentów onkologicznych, które będzie usytuowane na terenach szpitala im. Jana Bożego. Następnym celem jest utrzymanie wartości klinicznej, bo jest to jedyny taki ośrodek w województwie lubelskim, w makroregionie. Zaproszę klinicystów, pracowników do współpracy i wsłucham się w ich słowa - mówi Piotr Matej, p.o. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.