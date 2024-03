Jarmark Wielkanocny w Konopnicy

To już kolejne wydarzenie jakie zostało zorganizowane na terenie Targowiska Gminnego „Zielony Rynek”.

-Pomysł zrodził się już dawno temu, wtedy gdy odtworzyliśmy praktycznie od nowa targowisko Zielony Rynek w Konopnicy. Mamy wiele takich przedsięwzięć za sobą. Organizowaliśmy jarmark przed Świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą, staramy się tym zachęcić mieszkańców do kupowania naszych lokalnych produktów- mówił Mirosław Żydek, wójt Gminy Konopnica. Wójt zaznaczył, że na jarmarku odwiedzający mogli spróbować potraw, a także zakupić produkty, które wkładamy do koszyczka wielkanocnego.

Na konopnickim jarmarku nie zabrakło również dekoracji świątecznych np. stroików, pisanek czy palm wielkanocnych.

- Przygotowałyśmy z KGW Zemborzyce dwa stoiska. Na pierwszym mamy tradycyjny żurek, bigos, ciasta i baby wielkanocne. Natomiast na drugim o nazwie Palmowicie, wijemy palemki ze świeżej zieleniny, ozdobione suszonymi trawami. Prezentujemy je w formie pokazu, jest to forma nowoczesnego rękodzieła ciesząca się dużym zainteresowaniem - opowiadała Katarzyna Kubecka, przewodnicząca KGW Zemborzyce.

"Zielony Rynek" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, odwiedzają go również lublinianie.

- Przyjechaliśmy na zakupy, kupiliśmy jeszcze ciepłą kiełbaskę, pyszne sery i ciasta. To wspaniałe miejsce. Co czwartek mąż przyjeżdża do Konopnicy po warzywa od lokalnych producentów - mówiła pani Ewelina.

Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Konopnica wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie gminy.