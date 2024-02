Jesień życia na Lubelszczyźnie. Sprawdzamy jak się żyje naszym seniorom

W całej Polsce na koniec 2022 roku było prawie 10 mln seniorów. To prawie 26 proc. całej populacji. W województwie lubelskim było ich 545,5 tysiąca, co stanowi 27 proc. wszystkich mieszkańców regionu.

Jak zauważył dr Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie: – Widzimy spadek liczby ludności ogółem i jednoczesny wzrost ludności w wieku senioralnym. Skutkuje to wzrostem wskaźnika obciążenia demograficznego osobami starszymi.

Wśród najbardziej starzejących się powiatów w regionie są: hrubieszowski, krasnostawski i puławski. Na drugiej szali są powiaty: lubelski, łęczyński i łukowski.

Seniorzy do pracy i po kredyt

Jesień życia nie dla wszystkich oznacza pożegnanie się z pracą. Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów jest w województwie mazowieckim (prawie 20 proc. w grupie wiekowej 60-88 lat). W naszym regionie to ponad 15 proc. tej grupy. A gdy już przejdziemy na emeryturę, to rąk do pracy jest mniej, choć nadal znajdują się chętni – na Lubelszczyźnie było 5,4 proc. emerytów na umowie.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń wynosiła w 2022 roku 2603,47 zł brutto. W kolejnych miesiącach wzrosła jednak do 3053 zł. W gorszej sytuacji są rolnicy, którzy w ubiegłym roku mogli liczyć na świadczenie w wysokości 1826, 89 zł. Pomimo tego prawie 39 procent emerytów w 2022 roku deklarowało dobrą sytuację finansową. Życie jednak zmusiło wielu z nich do zaciągania pożyczek. Przeciętne zadłużenie osoby po sześćdziesiątce to 20 tys. zł. W lubelskim było to 18,4 tys. zł. Seniorzy od lat najchętniej korzystają z kredytów konsumpcyjnych, ale hipoteki również nie są im obce, podobnie jak zadłużenie na kartach kredytowych i debetowych.

Zdrowie i czas wolny

Co ciekawe, w starszym wieku jest więcej pań niż panów. Zdaniem ekspertów jest to konsekwencja wyższej umieralności mężczyzn. Okazuje się, że senior w wieku 60 lat może jeszcze liczyć co najwyżej na 10 lat w dobrym zdrowiu. Jego rówieśnica może z pełni sił korzystać co najmniej jeden rok dłużej. Dla tych potrzebujących opieki odpowiedzią są oddziały geriatryczne, których w lubelskim jest 5, a w całym kraju łącznie 62.

Nie samymi chorobami żyje jednak człowiek, a czas emerytury to dobra pora na własny rozwój. W roku akademickim 2021/2022 w lubelskim było 1,4 tysiąca słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Seniorzy sięgali również po książki. Ponad 16 proc. czytelników z regionu stanowiły właśnie osoby po 60. roku życia. Oprócz tego na aktywnych seniorów czekały grupy artystyczne, koła i kluby.