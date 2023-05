Jesse Eisenberg i Kieran Culkin na Starym Mieście w Lublinie. Kręcą film

„A Real Pain” to najnowsza produkcja Eisenberga, znanego m.in. z roli Marka Zuckerberga w „The Social Network”. To opowieść o dwóch kuzynach, którzy po śmierci ocalałej z Holocaustu babci przyjeżdżają do Polski, by poznać skomplikowaną historię swojej rodziny. W rolach głównych obok samego reżysera występują m.in. Kieran Culkin i Emma Stone.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w tym miesiącu z Warszawie i były realizowane m.in. przy pomnikach Powstania Warszawskiego i Bohaterów Getta. Następnie filmowcy przenieśli się do Lublina. W poniedziałek pracowali na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

- To ziemia uświęcona cierpieniem. Pełne powagi miejsce zachowane po to, żeby przypominać o okrucieństwach jakie się tu wydarzyły. Film opowiada historię skomplikowanych relacji rodziny, której korzenie sięgają targanej wojną Polski, dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że władze Państwowego Muzeum na Majdanku wyraziły zgodę na realizację zdjęć na jego terenie. Przystąpimy do nich z powagą i szacunkiem należnym temu miejscu”, mówi odpowiedzialna za polską część produkcji Ewa Puszczyńska z Extreme Emotions.

We wtorek ekipa pojawiła się na Starym Mieście, a zdjęcia kręcono m.in. w Bramie Grodzkiej. Na plan zdjęciowy nie wpuszczano fotoreporterów, ale przechodnie swobodnie mogli przejść obok biorących udział w zdjęciach odtwórców dwóch głównych ról. Choć rozpoznanie ich było trudne, bo obaj wyglądali jak typowi turyści.

Filmowcy w Lublinie pozostaną do połowy przyszłego miesiąca. Do 15 czerwca na potrzeby ekipy wygrodzona pozostaje środkowa część pl. Zamkowego. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowane przy krawężniku oraz droga o szerokości pięciu metrów będą dostępne – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

W związku ze zdjęciami kierowcy muszą się liczyć także z innymi utrudnieniami w centrum miasta. W środę (31 maja) i w przyszły wtorek (6 czerwca) wygrodzona zostanie część Rynku przy budynku Trybunału Koronnego. Dla poruszających się tędy pieszych i pojazdów będzie zapewniona możliwość przejścia i przejazdu. Dziś i jutro filmowcy zajmą miejsca parkingowe przy ul. Kalinowszczyzna od strony Lwowskiej i część chodnika prowadzącego w kierunku ul. Floriańskiej.

4 i 5 czerwca dla kierowców niedostępne będą parkingi przy al. Piłsudskiego, po obu stronach jezdni, na odcinku między ulicami Nadbystrzycką i Szczerbowskiego oraz przy skrzyżowaniu z ul. Dolna Panny Marii.

5 i 6 czerwca podobnych utrudnień należy się spodziewać przy ul. Lubartowskiej na wysokości ul. Noworybnej oraz na parkingu na rogu ulic Czechowskiej i Lubomelskiej. W drugiej z tych lokalizacji sytuacja powtórzy się w dniach 11-13 czerwca.

6 czerwca ekipa rozgości się przy ul. Lubomelskiej i Tramecourta, wzdłuż budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 14 czerwca zajęte zostaną miejsca parkingowe przy ul. Szkolnej, między ulicami Ruską i Słowikowskiego.