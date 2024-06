VI Marsz Równości w Lublinie. „Jesteśmy u siebie”.

Wśród postulatów tegorocznego marszu znalazły się m.in. wolna Ukraina, Palestyna i wszystkie społeczności doświadczające wojny, prawne uznanie tęczowych rodzin, ochrona prawna osób ze społeczności LGBTQIAP+ przed dyskryminacją i przemocą czy dekryminalizacja i destygmatyzacja pracy seksualnej. Kolejnym apelem było skrócenie procesu tranzycji, który zdaniem organizatorów jest wciąż zbyt długi.

- W tym momencie wygląda to skandalicznie, że osoby muszą pozywać swoich rodziców, muszą za każdym razem udowadniać, że to nie jest ich wymysł. To szczególnie uwłaczające szczególnie, gdy procesy toczą się latami i na każdej rozprawie trzeba opowiadać to samo. Są osoby, które tych procesów nie przeżyły. Chcemy, żeby osoby trans i ich prawa zostały zauważone – podkreśla Inga Sobólska, współorganizatorka Marszu Równości.

Organizatorzy wskazują także, że z roku na rok marsz jest coraz bardziej akceptowany, a uczestnicy mogą czuć się spokojnie.

- Widzimy bardzo duży progres na przestrzeni lat. Nie ma kontry, czujemy się dużo bezpieczniej idąc co roku przez ulice Lublina – dodaje Sobólska.

VI Marsz Równości odbył się spokojnie i bez zamieszek. Podobnie jak w ubiegłym roku, w niektórych miejscach np. przy wejściu do Ogrodu Saskiego zebrała się mała grupa kontrmanifestantów z transparentami, jednak nie zakłóciło to przebiegu marszu. Parada wystartowała spod Centrum Spotkania Kultur, a dalej ruszyła ulicami Lipową, Głęboką, Sowińskiego aż do mety, pod Galerią Labirynt.