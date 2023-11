"Już mi niosą suknię z welonem..." ONA i ON w Hali Targów Lublin. Zobacz ślubne inspiracje

Przez weekend w hali targów Lublin odbywają się największe targi ślubne po tej stronie Wisły – ONA&ON. Na kilkuset metrach kwadratowych znajdują się wystawcy ze wszystkich profesji działający po to, by ten wyjątkowy dzień był najpiękniejszy i perfekcyjny w każdym calu.

– W obrączkach ciągle króluje klasyka, czyli żółte złoto. Zdarzają się zamówienia z diamentami, a także różne obrączki dla panny młodej i pana młodego. Możemy także modyfikować gotowe modele. Dużym zainteresowaniem cieszą się grawery. Często grawerowane są daty ślubu, imiona par oraz wybrane sentencje – mówi przedstawicielka firmy jubilerskiej obecnej na targach.

Przyszłe panny młode mogły poznać najnowsze trendy panujące w makijażu, sukniach oraz fryzurach, natomiast panowie najmodniejsze garnitury, fraki i smokingi.

– W sukniach ślubnych dominuje gładkość, ale również błysk i materiały szlachetne. No i falbany i przepych. W makijażu ważna jest klasyka i to by nie przesadzić. Doradzamy by panna młoda wybrała profesjonalny makijaż, ponieważ wtedy mamy pewność że będzie trwały i piękny przez cały dzień – mówi Anna Żarko, makijażystka i projektantka mody ślubnej.

– 95 proc. pań, które przychodzą do naszego salonu z własną wizją, wychodzi z zupełnie inną suknią. Szyjemy dla każdej pani, w każdym rozmiarze. Dobieramy krój oraz materiały do oczekiwań naszych klientek – podkreśla Łukasz Przychodzeń.

– W modzie ślubnej męskiej dostrzegamy także wiele mikrotrendów, jednak takim głównym motywem jest klasyka związana z naturą. Beże, brązy, odcienie zieleni, wszystkie które kojarzą nam się z kolorami ziemi. W wyborze garnituru ważny jest pomysł na wesele i anturaż, aby zrobić jak największe wrażenie. Co do kroju, to składamy taki hołd w stronę filmów Felliniego. Ale najważniejsze jest to, byśmy czuli się swobodnie. Wtedy możemy pokazać całą swoją męskość. Całkowite przygotowanie garnituru trwa od 8 do 12 tygodni. Samo szycie to około 40 godzin – podkreśla Dominik Jurko specjalizujący się w modzie męskiej.

Oprócz ubioru ważny jest też wystrój i otoczenie. Podczas targów można było poznać panujące trendy w wystroju sali, florystyce, muzyce, a także atrakcjach towarzyszących weselu. Wśród nich znalazły się zimne iskry oraz fotobudka 360 stopni.

Wesele to także słodkości. Według jednej z cukierni specjalizującej się w tortach weselnych oraz słodkich stołach, pary młode stawiają na lekkość i smaki tortów mieszane.

– Staramy się dostosować tort do całego otoczenia wesela, by pasował. Odchodzi się już od mas cukrowych. Pary młode wybierają torty ozdobione śmietaną lub tynkiem cukierniczym. Jest to bardziej plastyczny materiał Przygotowanie tortu to cała procedura, najpierw trzeba upiec biszkopt, później przełożyć go kremem, udekorować, a na koniec musi zastygnąć. Całość może trwać nawet 2 dni.Wszystkie ozdoby praktycznie wykonują nasi cukiernicy i jest to ręczna robota – mówi Kamila Gabryel.

Wesele to także pierwszy taniec. Na targach mogliśmy znaleźć także profesjonalnych instruktorów, którzy przygotują przyszłą parę młodą do pierwszego wymarzonego tańca, tak by wszystko wyszło idealnie.

– Optymalny czas by wszystko wyszło idealnie, to pół roku przed weselem. Wtedy mamy czas na wysłuchanie preferencji pary młodej. Wybierana jest najczęściej klasyka, czyli walc, jednak sporadycznie zdarzają się szaleństwa – mówi Magdalena Woszczek-Sprawka.

Czym do ślubu? Pary młode mogą wybierać w autach od starych klasyków po nowoczesne limuzyny, albo auta sportowe. W ofercie znajdziemy nawet auta o wartości miliona złotych.