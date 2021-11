Karolina i Maciej. Rodzeństwo, które najlepiej zna zioła

Konkurs był skierowany do uczestników w dwóch grupach wiekowych: od 5 do 7 lat i od 8 do 10 lat. Zadanie składało się z dwóch części. Pierwszy etap polegał na wyhodowaniu własnych ziół z nasion lub sadzonki. W drugiej części należało przygotować sprawozdanie np. pracę plastyczną, opis rośliny i jej zastosowanie, zielnik, dziennik ogrodniczy z rejestracją etapów rozwoju rośliny i czynności jakie wykonało dziecko.

W zabawie wzięło udział 76 uczestników - 31 młodszych i 45 starszych. Jak informują organizatorzy wśród dzieci młodszych nagrody otrzymali: I miejsce - Karolina Laskowska z Kleszczowa pow. chełmski za pracę „Niezłe ziółko”; II miejsce - Tymoteusz Brzeziński z Radawczyka Kolonii I pow. lubelski za pracę „Zasuszone skarby z naszego ogrodu ziołowego”; III miejsce - Nikola Adamczuk z Kumowa Plebańskiego pow. chełmski za pracę „Niezłe ziółko. Melisa/kminek – dziennik”.

W grupie dzieci starszych nagrody otrzymali: I miejsce - Maciej Laskowski z Kleszczowa pow. chełmski za pracę „Niezłe ziółko”; II miejsce – Filip Maksymiuk z Szustki pow. bialski za pracę „Mój pierwszy dziennik i zielnik. Ogórecznik lekarski. Filip poleca coś na zdrowie”; III miejsce - Rafał Bedłuszak z Urszulina pow. włodawski, za pracę „Niezłe ziółko - zielnik i opis roślin”.