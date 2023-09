Lublin. Czytanie "Nad Niemnem" w ogrodzie

Wydarzenie rozpocznie się 9 września w godzinach 11-14. Już po raz siódmy, akcja promująca polską literaturę odbędzie się w Dworku Kościuszków na terenie ogrodu. Tego dnia cała Polska będzie czytać jedną z najważniejszych powieści poruszającą tematykę zrywu niepodległościowego.

- Jest to powieść, której tłem do budowania swojej historii jest historia wybuchu powstania styczniowego, a w tym roku obchodzimy właśnie 160 rocznicę tego wydarzenia. Co roku nasze wspólne czytanie w Ogrodzie Botanicznym cieszy się dużym zainteresowaniem. We wcześniejszych latach, czytanie gromadziło co najmniej kilkadziesiąt osób, zwłaszcza rodzin z dziećmi. – zachęca Edyta Karczmarska - Greguła z Ogrodu Botanicznego UMCS.

Wybrane fragmenty powieści będą czytać m.in. profesorowie i prorektorzy z UMCS, Uniwersytetu Medycznego oraz delegacje z organizacji i instytucji związanych z ochroną środowiska, parkami krajobrazowymi, ale również przedstawiciele teatru, wybrane szkoły i koło gospodyń wiejskich. Organizatorzy zachęcają do przyniesienia własnych egzemplarzy powieści Orzeszkowej, na której złożony zostanie specjalnie przygotowany okolicznościowy stempel. Ponadto w tę sobotę w godzinach 10.30- 12.30 wstęp do ogrodu będzie bezpłatny na hasło „Narodowe Czytanie”.