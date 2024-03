Młodzi lubią seniorów. Każde spotkanie to uśmiech na twarzy

Z takiej właśnie potrzeby zrodził się „Pokoleniowy Dialog” - inicjatywa uczniów V LO im. M. Skłodowskiej-Curie, I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Szkoły w Chmurze i Liceum im. Jana Sobieskiego. Powstał on w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, dzięki której nastolatkowie tworzą własne inicjatywy społeczne.

Wyjątkowe doświadczenie

- Nasza grupa składa się z młodych entuzjastów, którzy pragną aktywnie angażować się w społeczność. Projekt ma na celu integrację i tworzenie pozytywnych relacji pomiędzy różnymi pokoleniami, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych – mówi Kamil Kowalik, uczeń Szkoły w Chmurze.

W ramach programu młodzież prowadzi cotygodniowy wolontariat w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ametystowej w Lublinie. W placówce przebywa obecnie 57 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. W tym samym miejscu prowadzone są również Mieszkania Treningowe dla 39 osób

z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie.

- Perspektywa patrzenia na świat tych osób jest diametralnie różna. Chodzi m.in. o poglądy i wartości. Na spotkaniach rozmawiamy o życiu. Seniorzy chętnie opowiadają nam swoje historie z młodości, dzielą się spostrzeżeniami. Mogłoby się wydawać, że różnica 60 lat jest nie do pokonania. Mimo to udaje się nam znaleźć wspólny język. Kontakt z seniorami jest według nas wyjątkowym doświadczeniem, dlatego zdecydowaliśmy się trafić do grupy, która może być najbardziej narażona na samotność – przyznaje Hania.

Prezentacje i pogadanki

Jak przyznają pracownicy DPS-u, okres pandemii był najbardziej dotkliwy dla podopiecznych, jeśli chodzi o izolację i ograniczenie kontaktów. Ogromną rolę w tym czasie zaczęli pełnić wolontariusze. Ich obecność jest niezmiennie ważna przez cały czas i koncentruje się m.in. na organizacji czasu wolnego mieszkańców, zaspokojeniu ich potrzeb społecznych, integracji i niwelowaniu barier społecznych.

- Wolontariusze świadczą wsparcie zarówno w kontakcie indywidualnym z mieszkańcami jak również z grupą, poprzez współprowadzenie zajęć grupowych, plastycznych, muzycznych, tematycznych, a także pomoc w organizacji imprez okolicznościowych – mówi Katarzyna Wawszczuk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie. I jak dodaje: - Nasi Wolontariusze to z reguły osoby zgłaszające się indywidualnie, które dowiedziały się o możliwości podjęcia wolontariatu przez Internet bądź od znajomych, ale gościmy również grupy zorganizowane, w tym od kilku już lat osoby ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i Wspólnoty Legionu Maryja.

Wśród chętnych do pomocy znaleźli się również lubelscy licealiści, którzy podbili serca mieszkańców DPS. Młodzież prowadziła autorskie zajęcia, w tym prezentację na temat zagrożeń w sieci, pogadanki, organizowała gry planszowe, ćwiczenia pamięci, czy zajęcia kulinarne. Wolontariusze pomagali również mieszkańcom w obsłudze urządzeń technicznych i wychodzili z nimi na spacery.

Porada dla pokolenia

W ostatnim czasie młodzież rozszerzyła swoją działalność.

- Zaczęliśmy prowadzić sondy uliczne, podczas których pytamy ludzi na ulicy w różnym wieku, z różnych grup, o jakąś jedną poradę dla młodszego pokolenia. Ale też o to, czego żałują, lub co chcieliby w swoim życiu zmienić – mówi Kamil Kowalik.

Nastolatkowie odwiedzają różne miasta w Polsce i próbują nawiązać rozmowę. Efekty ich pracy można znaleźć w mediach społecznościowych.

- Utwierdziliśmy się w tym, że brak dialogu międzypokoleniowego jest ogromny. Często obie strony nie są świadome, że czegoś takiego im brakuje. Nasza grupa bardzo to doceniła i tak samo wygląda to chyba z drugiej strony. Nawet pięć minut rozmowy potrafi dać komuś do myślenia – zauważa Hania.

Twórcy projektu spotkali się z pozytywnym odbiorem swojej działalności.

- Ludzie piszą do nas, że poprawiliśmy im dzień. Albo, że dało im to do myślenia. Widzimy, że mamy realny wpływ na zmianę myślenia poprzez treści, które udostępniamy – mówią.

Aby rozwinąć swoją działalność, młodzież uruchomiła internetową zbiórkę na portalu pomagam.pl. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów potrzebnych w DPS-ie oraz na bieżące potrzeby projektu. Ma to umożliwić młodym dotarcie do większej grupy osób i promowanie międzypokoleniowego dialogu.

W nieodległej perspektywie młodych wolontariuszy czeka matura, a ich codziennością jest nauka w szkole. Pomimo wielu możliwości spędzenia wolnego czasu, decydują się jednak na „Pokoleniowy Dialog”.