Kilometr do przystanku to za daleko. Mieszkańcy mają dosyć spacerów

Na najbliższej sesji radni będą się zajmować petycją dotyczącą utworzenia przystanku miejskiej komunikacji przy ul. Jana Pawła II. Komisja Skarg i Wniosków uznała ją za zasadną. Jeśli większość zagłosuje „za” jest szansa na ułatwienie życia wielu osobom mieszkającym na Węglinie Południowym.

Chodzi o lokatorów bloków wybudowanych na południe od ul. Jana Pawła II, którzy pomiędzy ul. Gęsią a Jantarową są zmuszeni do pokonywania dużych dystansów. Zdaniem autora petycji, którą jeszcze w listopadzie zeszłego roku skierował do prezydenta miasta a miesiąc później do rady miasta, rozwiązaniem jest uzupełnienie sieci przystanków o dodatkowy punkt między „Gęsią 02” a „Roztocze 02”.

– Najszybciej rosnąca dzielnica Lublina ma zdecydowanie za ubogą dostępność komunikacji miejskiej. (...) Nowy przystanek nie zakłóci trasy linii autobusowych i trolejbusowych we wspomnianym obszarze – czytamy w uzasadnieniu petycji.

– W rozmowach z mieszkańcami temat przystanku ciągle wracał. Nie wszyscy korzystają z samochodów. Dzieci dojeżdżające do szkół, starsze osoby czy matki z dziećmi jeżdżą komunikacją miejską. Mieszkam przy ul. Koralowej i to na początku, bez względu na którym przystanku wysiądę - czy przy Gęsiej czy Roztocze - to telefon mi pokazuje, że idę do domu kilometr. Nie wszyscy mają siłę i zdrowie na takie spacery – tłumaczy Irena Klekowska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Węglin Południowy.

Petycja

Nie wie kto jest autorem petycji, słyszała, że jakiś mieszkaniec osiedla.

– Od strony Prezydenta i Zarządu Transportu Miejskiego jest aprobata i przychylność do petycji. Widzimy zasadność posadowienia tam infrastruktury przystankowej m.in. wiaty przystankowej i na ten cel zabezpieczymy środki w ramach planowanych projektów unijnych – zapowiada Monika Fisz, rzecznik ZTM w Lublinie, która dodaje, że w kwestii nowych przystanków ale też wiat, słupków, wyświetlaczy czy biletomatów zawsze w pierwszej kolejności partnerem zarządu jest właściwa rada dzielnicy. – Konsultujemy ważne dla mieszkańców kwestie z ich przedstawicielami, ostatnio była to lokalizacja biletomatów stacjonarnych.

– Przystanek podobno kiedyś był, jest nawet zatoczka, ale został przeniesiony w okolice Selgrosa. Ja wprowadziłam się tu w 2018 roku i już go nie było. Jest bardzo potrzebny, ta dzielnica się rozrasta, rocznie przybywa tu 500 mieszkań. Rada wiele razy zwracała na to uwagę, podobnie jak na brak przejścia dla pieszych przez ul. Jana Pawła II koło skrzyżowania z Gęsią. Bardzo dobrze, że obie te sprawy zostaną załatwione. Teraz mieszkańcy muszą szukać pasów w sporej odległości od dogodnego dojścia do sklepów. Idealnym rozwiązaniem by była kładka nad ul. Jana Pawła II ale wiadomo, to kosztowna inwestycja – mówi wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Węglin Południowy.

Autor petycji podnosi bowiem jeszcze problem zlokalizowania w tamtym rejonie nowego przejścia dla pieszych. Ma ono pozwolić mieszkańcom osiedli na bezpieczny dostęp do lokali usługowych i sklepów powstałych między ul. Jana Pawła II a al. Kraśnicką.

Wiadomo, że przejście powstanie. Ma mieć sygnalizację świetlną, choć mieszkańcy komentują, że nawet same pasy będą dla nich udogodnieniem.