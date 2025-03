Kilometry nowych ścieżek rowerowych już niedługo w Lublinie

Już niedługo w Lublinie może się pojawić kilka kilometrów nowych ścieżek rowerowych. Największą z tych inwestycji będzie prawdopodobnie ścieżka wzdłuż ulicy Głębokiej. Chodzi o odcinek od al. Kraśnickiej do ul. Wiercieńskiego. Na całym odcinku powstanie droga dla rowerów i chodnik. Zabraknie jednak kilkuset metrów, aby połączyć się ze skrzyżowaniem z ulicą Muzyczną.

Kolejne około 6 km ścieżek ma powstać na al. Kraśnickiej i ulicach Orkana i Roztocze.

– Na al. Kraśnickiej, na odcinku do ul. Głębokiej do ul. Roztocze oraz na ul. Orkana, na odcinku od ul. Roztocze do ul. Wiklinowej, a także na ul. Roztocze od al. Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej została opracowana koncepcje przebiegu dróg dla rowerów wraz chodnikami dla pieszych o długości ok. 6 km. Obecnie trwa procedura zmierzająca do przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej – zdradza w odpowiedzi na interpelację radnej Anny Glijer Tomasz Fulara, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju.