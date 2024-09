Koci podopieczni lubelskiego schroniska polecają się do adopcji

Żeby posiadać kochającego kompana codziennego życia nie trzeba wydawać dużo pieniędzy. Wystarczy wybrać się do lubelskiego schroniska i tam na pewno znajdziemy towarzysza, który umili nam codzienność.

Cały proces adopcyjny nie jest wymagający, ale jest jedna podstawowa zasada - adopcja musi być świadoma i nowy właściciel powinien być na nią całkowicie zdecydowany. Lubelskie schronisko na swojej stronie internetowej przygotowało mały poradnik, który pomoże nam ustalić czy jesteśmy gotowi na adoptowanie zwierzaka.

Czy wiesz, że przygarnięcie kota to decyzja nawet na kilkanaście lat?

Czy chcą tego wszyscy członkowie rodziny?

Czy stać Cię na utrzymanie kota (wyżywienie, szczepienia, pielęgnacja) i jego leczenie, jeżeli zachoruje?

Czy znajdziesz czas na opiekę?

Jeżeli kota chcą dzieci - czy jesteś gotowy zająć się nim, kiedy będą miały klasówkę, dużo pracy domowej do odrobienia?

Gdzie zostawisz kota, wyjeżdżając na wakacje? Nie wszędzie możesz go zabrać ze sobą…

Czy Ty albo ktoś z Twojej rodziny jest bardzo przywiązany do czystości w mieszkaniu? Kot zostawia sierść na dywanach i kanapach. Może również zniszczyć but czy inną rzecz, znajdującą się w jego zasięgu. Czy jesteś na to przygotowany?

Czy ktoś z domowników ma objawy alergii?

Czy jesteś świadomy tego, że zwierzęta schroniskowe to często zwierzęta "z przeszłością" - mogą reagować lękiem, nie przepadać za dziećmi, bać się samotnego pozostawienia w domu. Taki kot potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do nowego otoczenia i ludzi.

Jeśli jednak chcesz mieć kota rasowego, to też nie jest problem i warto zajrzeć do schroniska. Z różnych przyczyn, także "rasowce" trafiają do takich placówek. Lubelskie schronisko dla bezdomnych zwierząt jest pełne czworonożnych kompanów, którzy czekają na nowy i kochający dom. Pracownicy pomogą przejść przez cały proces adopcyjny i doradzą w wyborze odpowiedniego malucha. Tym czynem może nie zmienisz całego świata, ale na pewno odmienisz świat tego psa. Zobacz, jacy rezydenci obecnie przebywają w lubelskim schronisku. Jeśli któryś wpadnie ci w oko, skontaktuj się z pracownikami lub wolontariuszami, którzy opowiedzą ci więcej o podopiecznych.